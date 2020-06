Moldovenii au drum liber spre Europa League: „Bineînțeles că suntem avantajați!”

22:50

Accidentul provocat de Margherita din Clejani și faptul că artista a fost testată pozitiv cu heroină cu aparatul DrugTest sunt lucruri ce le-au dat peste cap viețile Vioricăi și lui Ioniță din Clejani. De la episodul neplăcut, aceștia se confruntă, zilnic, cu o mulțime de mesaje dure ce vin din partea internauților. Viorica din Clejani […] The post Viorica din Clejani nu a mai putut răbda! Artista a răbufnit, după ce a fost jignită în mediul online: „Nici măcar la Gheorghe Dincă nu am văzut comentarii atât de răutăcioase” appeared first on Cancan.ro.