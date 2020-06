Anamaria Prodan a dat alarma pe Litoral I-a dispărut geanta Hermes Mini de 30.000 €, plină cu bani și acte, dar…

00:00

Horoscopul zilei de 6 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Potrivit astrelor, astăzi, nativii din zodia Balanță au darul și cheful de a contempla viața, cu bunele și relele, în dorința reconturării unei noi direcții de viitor. […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 iunie 2020. Balanțele contemplează viața appeared first on Cancan.ro.