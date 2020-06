Marcel Vela, anunț de ultimă oră despre măsurile de relaxare din 15 iunie: „Vor fi multe surprize”

11:50

Imediat după divorțul de Răzvan Simion, Diana și cei doi copii ai cuplului au părăsit Capitala și s-au mutat în Timișoara. În orașul de pe Bega, fosta soție a “matinalului” de la Antenă și-a ridicat de una singură o casă, în timp ce s-a ocupat și de copii, aceștia acomodându-se foarte ușor cu Banatul. În […] The post Cu cine se iubește, de fapt, fosta soție a lui Razvan Simion. Diana, primele imagini cu bebelușul în brațe appeared first on Cancan.ro.