Biletul Zilei » Pactul germano-ungaro-austriac ne aduce profitul!

Zilele trecute a fost mare, mare petrecere în lumea maneliștilor! Tzancă Uraganu și-a botezat fetița, iar naș i-a fost nimeni altul decât Florin Salam. Cum nu putea veni cu mâna goală la un asemenea eveniment, regele manelelor a băgat mâna adânc în buzunar pentru proaspăta lui fină și nu s-a zgârcit deloc la cadouri! Florin […]