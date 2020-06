Trupa sud-coreeană de K-pop BTS a donat un milion de dolari pentru Black Lives Matter

09:30

Sir Thomas Jones Woodward, cunoscut sub numele de scenă Tom Jones, s-a născut la 7 iunie 1940, în Pontypridd, Ţara Galilor. A devenit cunoscut la mijlocul anilor '60 prin stilul său interpretativ şi ţinuta excentrică. În 1963, Tom Jones devine vocalist în trupa Tommy Scott and the Senators, cu care cântă o perioadă la Young Men Club Association din localitatea Cwmtillery din Marea Britanie, potrivit site-ului www.bestmusic.ro.După părăsirea trupei, începe cariera solo. În perioada în care cânta cu formaţia Tommy Scott and the Senators, Tom Jones este remarcat de Gordon Mills, care îi propune să îl reprezinte. Mills era cel care îl lansase şi pe Engelbert Humperdinck. Vocea lui foarte răguşită şi mişcările care se asemănau cu ale lui Elvis Presley - un artist care l-a influenţat - au reprezentat câteva piedici la începutul afirmării, conform site-ului www.cinemarx.ro.Casa de înregistrări Decca s-a arătat interesată şi astfel Tom Jones a înregistrat în 1964 single-ul ''Chills and Fever'', iar următorul, ''It's Not Unusual'' (lansat în anul 1965 şi scris împreună cu Les Reed), a devenit un hit internaţional şi a ajuns în Top Ten în Statele Unite şi pe primul loc în topurile din Marea Britanie. În 1965, interpretează ''Thunderball'', tema principală a filmului omonim din seria James Bond şi a câştigat premiul Grammy la categoria Best New Artist. În 1966, popularitatea sa a început să scadă, iar Mills a hotărât să îi schimbe imaginea în cea a unui interpret de cântece sentimentale. Piesele sale se adresau acum unui public mai larg, un exemplu fiind hitul ''Green, Green Grass of Home''. Metoda a funcţionat, iar Tom Jones a revenit în vârfurile topurilor din Marea Britanie şi a intrat în Top 40 în SUA. Piesele sale au avut un succes răsunător pe ambele părţi ale Atlanticului. Au urmat apoi hit-uri după hit-uri: ''What's New Pussycat'', ''I'll Never Fall in Love Again'', ''Delilah'', precizează bestmusic.ro.În 1969, Tom Jones a susţinut pentru prima dată un spectacol în Las Vegas, la Flamingo Hotel. Spectacolele susţinute în Las Vegas şi stilul său vestimentar, cămăşile pe jumătate descheiate şi pantalonii strâmţi au devenit marca personală a lui Tom Jones. În acea perioadă, a început să înregistreze mai puţin şi să se concentreze din ce în ce mai mult pe încheierea de contracte pentru show-urile din cluburi. Apariţiile sale la Ceasar Palace sunt descrise ca o frenezie de bună dispoziţie şi distracţie.În 1969, a devenit gazda propriului show de televiziune, "This is Tom Jones", care a fost difuzat până în 1971. În anii '70, a lansat alte piese de succes - ''Daughter Of Darkness'' sau ''She's A Lady''. În Las Vegas, la studiourile Paramount, şi-a întâlnit idolul, pe Elvis Presley, în timpul filmărilor pentru ''Paradise, Hawaiian Style''. Au devenit buni prieteni şi au susţinut nenumărate duete în Las Vegas, până la moartea lui Elvis în 1977. Între timp, a devenit prieten şi cu Frank Sinatra. Tom Jones a cântat cel puţin o dată pe săptămână în Las Vegas până în 2011.În 1989, Tom Jones a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles, potrivit site-ului www.biografii.famouswhy.ro. Cea mai impresionantă distincţie pentru talentul său este faptul că a fost decorat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pentru serviciile aduse Coroanei Britanice prin muzică. Ceremonia a avut loc la Londra, în 29 martie 2006, la Palatul Buckingham. De-a lungul carierei, Tom Jones a editat 39 de albume de studio, 3 albume live, 16 compilaţii, având peste 100 de single-uri de succes. Materialele discografice ale lui Tom Jones s-au vândut din 1965 în peste 100 de milioane de exemplare, la nivel mondial. A colaborat cu numeroşi artişti: Robbie Williams, Van Morrison, Tori Amos, The Cardigans, Chicane, Zucchero, Natalia Imbruglia, The Pretenders.A apărut în multe filme printre care ''Burt Bacharach... This Is Now'' (1996), ''Brit Awards 1998'' (1998), ''Jerry Springer on Sunday'' (1999), ''Night of a Thousand Shows'' (2000), ''Pavarotti & Friends for Afghanistan'' (2001), ''The Jubilee Girl'' (2002), ''Elvis: Viva Las Vegas'' (2007), ''Here Come the Boys'' (2008) sau ''The Godfather'' (2010).Tom Jones a vizitat România în 1996, când a susţinut un recital la Festivalul Cerbul de aur. A revenit în 2008, pentru un concert la Romexpo, apoi în 2011 şi 2013, când a avut concerte la Sala Palatului. În iunie 2019, a avut un concert în Cluj Napoca, la Sala Polivalentă BT Arena, potrivit infomusic.ro. Din bogata discografie a artistului galez amintim: "A-Tom-IC Jones" (1966), "Tom Jones Live!" (1967), " Help Yourself" (1968), "Fever Zone" (1969), "Live in Las Vegas" şi "This Is Tom Jones" (1969), "I (Who Have Nothing)" şi "Tom" (1970), "She's a Lady" şi "Live at Caesar's Palace" (1971), "Close Up" (1972), "Somethin' 'Bout You Baby I Like" (1974), "Memories Don't Leave Like People Do" (1975), "What a Night" şi "Say You'll Stay Until Tomorrow" (1977), "Rescue Me" (1980), "The Duets: Tom Jones and Friends" şi "Darlin' " (1981), "Don't Let Our Dreams Die Young" şi "Tom Jones Country" (1983), "Love Is on the Radio" (1984), "The Country Side of Tom Jones" şi "Tender Loving Care" (1985), "Things That Matter Most to Me" (1987), "A Minute of Your Time" (1989), "Carrying a Torch" (1991), "The Lead and How to Swing It" (1994), "Tom Jones & Friends Live" şi "Live!" (1997), "Reload" (1999), "Hot and Live" şi "Reunited" (2000), "Mr. Jones", "Live in the Desert" - vol. 1 şi 2 (2002), "In Concert with Friends" şi " In Nashville" (2004), "Superhits" (2006), "Live" (2007), "24 Hours" (2008), "Praise & Blame" (2010), "Spirit in the Room" (2012, "Long Lost Suitcase" (2015).