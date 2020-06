Roberto D'Aversa, antrenorul lui Ionuț Radu de la Parma, a avut COVID-19

10:30

Sârbul Novak Djolovic (33 de ani, locul 1 ATP) se pregătește pentru reluarea competițiilor și a vorbit despre modul în care va fi organizat US Open, turneul de Grand Slam care e programat să înceapă pe 31 august.Deși SUA este cea mai afectată țară de pandemia de coronavirus, iar Wimbledon a fost anulat, iar Roland Garros a fost reprogramat pentru luna octombrie, organizatorii US Open vor ca turneul de la New York să se desfășoare. ...