Cântăreața Lavinia Pop, amintiri emoționante: ”Învățam cântece patriotice vechi cu bunica mea, mă imaginam în…”

00:00

Provoacă puseuri de tensiune atunci când se dezbracă pe plajă, apar îmbrăcate în rochii provocatoare la evenimente mondene, sunt surprinse – de foarte multe ori – în ipostaze „erotice”, chiar și atunci când nu și-ar dori asta, conduc bolizi de lux, nasc pasiuni și, deopotrivă, invidii. Dar divele showbizului nu uită, niciodată, să întrețină o […] The post Top 30 sexy-vedete în ipostaze de infarct pe rețelele de socializare. Ce locuri ocupă Gina Pistol, Mădălina Ghenea, Cristina ICH sau Lidia Buble appeared first on Cancan.ro.