Accident grav în județul Tulcea. Un șofer a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe drum și s-a izbit de… FOTO

08:40

O adevărată minune în ceea ce privește longevitatea și automotivația, Jimmy Connors a fost considerat unul dintre cei mai importanți tenismani ai erei moderne. Singurul om din istorie care s-a impus la US Open pe trei suprafețe diferite, zgură, iarbă și hard, Connors a fost liderul ATP timp de 268 de săptămâni, dintre care 160 […] The post Jimmy Connors, o legendă a tenisului appeared first on Cancan.ro.