În ce domenii s-au înregistrat cele mai mari creşteri salariale de la criza precedentă pană acum? Cine este câştigătorul surpriză? Care vor fi câştigătorii după criza de acum?

În România s-au înregistrat 1326 de decese cauzate de COVID-19. Conform datelor publicate de Ministerul Sănătăţii s-au înregistrat decese în 40 de judeţe plus Municipiul Bucureşti. Sigurul judeţ care nu are decese înregistrate conform datelor oferite de Ministerul Sănătăţii este Brăila. Brăila are şi cele mai puţine cazuri de infectare, 43. La nivel naţional sunt confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 a...