Jador a dat de belea! Poliția Rutieră l-a lăsat fără permis pe tânărul manelist: „Când te grăbești, îi dai un pic…”

11:00

Anamaria Prodan a mărturisit că a fost atee, dar apropiații, în special Gigi Becali, au ajutat-o să îl descopere pe Dumnezeu. De altfel, patronul FCBS-ului îi trimitea cărți despre Divinitate, după care o întreba din ele, să vadă dacă le-a citit. VEZI AICI: DECLARAŢII ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU CANCAN.RO. NU L-AI AUZIT NICIODATĂ PE GIGI BECALI MAI […] The post Anamaria Prodan a fost atee, dar Gigi Becali a adus-o cu fața spre Dumnezeu. “Îmi trimite cărți și îmi dă test!” appeared first on Cancan.ro.