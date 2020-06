Milionarii nu țin cont de lege! Un cunoscut bar din Mykonos a fost închis din cauza supraaglomerației, în plină pandemie

11:30

Amicalul pe care Dinamo ar fi trebuit să-l joace cu FC Voluntari nu a mai avut loc. Și nu pentru că în ecuație ar fi intervenit temutul COVID-19, ci pentru că fotbaliștii „alb-roșilor" s-au săturat să fie duși de nas de conducerea clubului. Astfel, în semn de protest la adresa conducerii, „câinii" nu au vrut […] Scandal la Dinamo » „Câinii" au pus-o de-o grevă: „N-am mai luat salariul de trei luni!"