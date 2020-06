GCS: Încă şapte persoane infectate cu noul coronavirus au murit; numărul total al deceselor - 1.333

18:20

Mai puţin de 100 de milioane de lei au fost încasate din amenzile aplicate în perioada stării de urgenţă, a anunţat, duminică, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, în condiţiile în care valoarea totală a amenzilor se ridică la peste 600 de milioane de lei."Au fost încasate mai puţin de 100 de milioane de lei din aceste amenzi. Banii sunt la bugetul de stat, vedem dacă sunt contestate şi dacă deciziile sunt favorabile cetăţenilor, bineînţeles că va trebui să returnăm aceşti bani", a declarat Florin Cîţu, la Digi 24.Curtea Constituţională a României a decis la începutul lunii mai că amenzile date pentru nerespectarea stării de urgenţă sunt neconstituţionale.Întrebat dacă s-a luat decizia amnistiei fiscale pentru aceste amenzi, şeful de la Finanţe a menţionat că o astfel de decizie se va discuta cu premierul, iar în prezent nu există astfel de discuţii nici la MFP."Încă nu a fost luată o decizie, trebuie discutat cu premierul, iar în acest moment nu am participat la o discuţie care să aibă acest subiect: aministia fiscală pentru aceste amenzi, şi la MFP nu discutăm aşa ceva", a menţionat Cîţu.El a precizat că din punct de vedere al procedurii de returnare a sumelor plătite, în cazul în care un cetăţean câştigă în instanţă, "de obicei se fac compensări, dar sunt şi cazuri în care primesc şi bani".În ceea ce priveşte cheltuielile legate de criza de coronavirus, şeful de la Finanţe a subliniat că acestea reprezintă 0,3% din PIB, respectiv 3 miliarde de lei în numai două luni, iar nevoia de finanţare a României se ridică la circa 100 de miliarde de lei."A trebuit să schimbăm strategia de finanţare, pentru că la începutul anului am avut un deficit de 42 de miliarde de lei, 4,7% din PIB, acum bineînţeles că am ajuns la 6,7% din PIB, estimat pentru acest an, iar asta înseamnă 72 de miliarde de lei, plus că aveam din trecut împrumuturi pe care trebuia să le finanţăm. Deci, avem un necesar de finanţare de aproape la 100 de miliarde de lei, iar 3 miliarde de lei au fost cheltuieli legate direct de criza de coronavirus în ultimele două luni de zile, ceea ce înseamnă 0,3% din PIB în două luni doar pentru aceste cheltuieli", a adăugat Florin Cîţu.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Andreea Preda)