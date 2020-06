Bianca Drăguşanu, prima reacţie după ce a văzut poza cu Daria Radionova şi Alex Bodi împreună: „Sunt ambiţioasă…”

17:20

Ramona Gabor, sora celebrei Monica Gabor, locuiește de câțiva ani la Dubai, unde încearcă să-și construiască un viitor. În prezent, pentru brunetă contează doar să reușească din punct de vedere profesional, recunoscând că să-și facă un iubit nu este una dintre prioritățile pe care le are. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL ÎN SHOWBIZ! RAMONA GABOR, DESFIINȚATĂ PENTRU CĂ […] The post Ramona Gabor nu ia în calcul să-și facă iubit. Din Dubai, bruneta a rupt tăcerea: “Nu reprezintă o prioritate!” appeared first on Cancan.ro.