Coronavirus: Un consilier apropiat al preşedintelui mexican, testat pozitiv la COVID-19

Sărbătorită în fiecare an la 8 iunie, ziua mondială a oceanelor are rolul de a reaminti importanţa pe care o au oceanele în ce priveşte influenţa asupra planetei şi a speciei umane. Tema pentru 2020, dedicată acestei zile, este "Innovation for a Sustainable Ocean", potrivit www.un.org.Ziua mondială a oceanelor a fost instituită la 8 iunie 1992, cu prilejul summitului Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro. În baza rezoluţiei adoptate de Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008, Ziua mondială a oceanelor a fost recunoscută oficial de Organizaţia Naţiunilor Unite, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la data de 8 iunie.Oceanele reprezintă fundamentul vieţii pe Pământ, ele facilitând legătura între oameni de pe întregul mapamond, indiferent unde locuiesc. De asemenea, generează cea mai mare parte a oxigenului pe care îl inspirăm, absorb o mare parte din emisiile de dioxid de carbon, asigură hrană şi nutrienţi şi reglează clima.În ultimii ani, ziua mondială a oceanelor a fost marcată având ca teme: 2019 - "Gender and the Ocean"; 2018 - "Preventing plastic pollution and encouraging solutions for a healthy ocean" ("Prevenirea poluării cu obiecte din plastic şi soluţii încurajatoare pentru un ocean sănătos"); 2017 - ''Our oceans, our future'' ("Oceanele noastre, viitorul nostru"); 2016 - "Healthy oceans, healthy planet" ("Oceane sănătoase, o planetă sănătoasă").Cu fiecare ediţie, un număr tot mai mare de ţări şi organizaţii sărbătoresc această zi, promovând ocrotirea oceanelor planetei şi legătura noastră directă sau indirectă cu acestea. Fie că locuim pe ţărm sau nu, putem organiza şi participa cu toţii la evenimente care au ca scop ocrotirea oceanelor. Pe fondul provocărilor numeroase cu care se confruntă acest imens sistem ecologic, a devenit necesar ca întreaga populaţie a planetei să ia măsuri pentru a proteja oceanele, pentru generaţiile prezente şi viitoare. Poluarea globală şi pescuitul în exces au dus la scăderea drastică a populaţiei majorităţii speciilor marine. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Liviu-Ioan Tatu, editor online: Andreea Preda)