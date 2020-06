Antonia și Alex Velea s-au mutat în casă nouă! Cum arată dormitorul celor doi. “Cozy, intim, un spațiu în care…”

18:00

Știm cu toții că el dă moda, însă polițiștii dau legea! Sau, mai bine zis, sunt legea. Tocmai de aceea, Jador s-a ales cu mai multe amenzi din cauza faptului că circula peste viteza legală admisă și chiar s-a ales cu permisul suspendat. Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din tânăra generație și […] The post Jador a dat de belea! Poliția Rutieră l-a lăsat fără permis pe tânărul manelist: „Când te grăbești, îi dai un pic…” appeared first on Cancan.ro.