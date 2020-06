Actorul care i-a cerut lui Dumnezeu încă cinci ani de viață sărbătorește: ”Am fugit repede…”

08:00

Cursul oficial de schimb valutar rămâne neschimbat pe 8 iunie, în condiţiile în care băncile şi instituţiile de stat au zi liberă, fiind a doua zi de Rusalii. (CITEȘTE ȘI: CURS VALUTAR BNR 27 MAI 2020. LEUL SE DEPRECIAZĂ DIN NOU! CÂT COSTĂ AZI 1 EURO) În aceste condiții, monedele au și luni valorile comunicate de