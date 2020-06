A apărut o nouă pistă în ancheta medicului mort în Piatra Craiului. Nu este exclusă varianta unei crime

09:40

Administrația Națională pentru Meteorologie a emis o avertizare nouă de ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină, valabilă pentru mai multe zone ale țării. Astfel, ANM informează că în România vremea va fi instabilă până marţi dimineaţa. În perioada 07 iunie, ora 13:00 – 07 iunie, ora 21:00, va fi nstabilitate atmosferică […]