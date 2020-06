Relaxarea ne costă! A crescut numărul de decese în România din cauza noului coronavirus. Bilanțul a ajuns la 1.339 de morți

11:10

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București. Astfel, în intervalul 8 iunie, ora 13:00 – 10 iunie, ora 6, vom avea parte de mai multe fenomene meteo. CITEȘTE ȘI: Accident cu ambulanța. Șoferul consumase alcool și a lovit doi măgari. Asistentul a fost rănit Zona municipiului București Vremea va fi […] The post ANM a emis prognoza. Cum va fi vremea în București în următoarele două zile appeared first on Cancan.ro.