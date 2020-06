Blue Air anunţă zboruri spre 21 de destinaţii din 11 ţări, în iunie

12:50

Sportivul Constantin Popovici (sărituri în apă de la mare înălţime - 27 de metri), aflat în prezent într-un stagiu de pregătire la baza sportivă de la Izvorani, a declarat că obiectivul său principal este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Popovici (31 de ani) susţine, într-un interviu postat pe pagina oficială de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), că are timp suficient de pregătire deoarece primul concurs care reprezintă criteriu de calificare la Tokyo este programat în luna februarie a anului 2021."Ţelul meu numărul 1 este să mă calific la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Până la anul, în februarie, când are loc primul concurs cu criteriu de calificare la Jocuri este foarte mult timp. Dar încerc să mă menţin pe linia de plutire, ca să spun aşa. Să nu fac nici prea mult, pentru că după aceea cad în gol... În perioada următoare sper să ajung şi la bazin, în iulie sau august. O luăm uşor-uşor. La început, când s-a anunţat amânarea Jocurilor pentru 2021 am fost un pic supărat pentru că mă pregătisem intens toată iarna cu ţelul de a merge la Cupa Mondială şi de a mă califica. Acum trebuie să regândesc planul de pregătire. Dar nu e nicio problemă, Olimpiada e tot acolo, că e anul acesta sau anul viitor pentru mine e acelaşi lucru", a spus el."E un vis participarea la Tokyo. Eu am mai fost la Jocurile Olimpice în 2008, după care am făcut o pauză de vreo opt ani, dar acum am decis să reiau acest drum spre Tokyo. Voi vedea ce va fi după Tokyo, dacă mai continui ca să încerc să particip şi la următoarea ediţie. M-am întors după opt ani pentru că îmi place sportul. În toţi aceşti 8 ani am avut un gol în suflet... mă uitam la Jocuri şi simţeam un gol... Am o vârstă înaintată faţă de competitorii mei, pentru că la anul, în octombrie, voi face 33 de ani. Dar eu cred că acum am o experienţă mult mai mare faţă de adversari. Iar asta cred că este un mare avantaj pentru mine", a adăugat sportivul.Perioada de izolare cauzată de pandemia de coronavirus nu l-a împiedicat pe Constantin Popovici să se pregătească. "Am fost un pic norocos pentru că aceste două luni de izolare le-am petrecut acasă la părinţii mei unde am avut o curte mică. Aşa că am putut să improvizez acolo aproape cam tot ceea ce găseam şi la sală... mai lipsea o trambulină, o plasă elastică, dar pot să spun că m-am descurcat până la urmă. Asta pentru că m-am menţinut foarte bine din punct de vedere fizic în acele două luni. Acum, am reuşit să ajungem la complexul de la Izvorani unde avem mai multe opţiuni de antrenament. Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să vin aici. Acum îmi e foarte greu că nu mă pot antrena în apă, dar mă gândesc tot timpul la momentul când voi reveni acolo", a explicat el.Chiar dacă timp de opt ani nu a concurat, participând la diverse spectacole pe vase de croazieră sau în cadrul Cirque du Soleil de la Las Vegas, săritorul menţionează că revenirea la sportul de performanţă nu a fost una grea. "Mi-a plăcut mereu să îmi menţin corpul într-o formă excepţională. Iar în cei opt ani în care nu am concurat am lucrat în diverse spectacole pe vase de croazieră, la Cirque du Soleil la Las Vegas... aşa că am făcut cinci ore pe zi de efort şi în cei opt ani. E un stil de viaţă pentru mine şi de aceea mă menţin în formă. Să sar de la aproape 30 de metri pentru mine e mult mai uşor decât să sar de la 10 metri. Am mai mult timp de gândire, împart săritura în mai multe bucăţi. Este antrenament şi adrenalină", a mai afirmat Popovici.Antrenorul Florin Avasiloae este convins că sportivul său poate obţine un rezultat de excepţie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Este un vis al lui, dar şi al meu să mergem la Jocuri. Asta pentru că şi eu am primit invitaţie să merg ca arbitru la Tokyo. Aş fi mândru să îl notez pe sportivul meu cel puţin într-o semifinală. Şi el visează şi este optimist. Sunt sigur că poate, a dovedit-o prin rezultatele de anul trecut, cu o mică excepţie, Campionatele Mondiale când s-a accidentat. El este sportivul ideal pentru sărituri în apă. Nici eu nu mă aşteptam ca el să continue sportul de performanţă la această vârstă, este un exemplu pentru cei mici", a menţionat Avasiloae.Constantin Popovici a reprezentat România la sărituri, platforma de 10 metri, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2008, el clasându-se atunci pe locul 23.În 2018 şi 2019, Popovici a reuşit să obţină medaliile de argint, respectiv bronz la Cupa Mondială la sărituri de la mare înălţime (27 m). Anul trecut, la Red Bull Cliff Diving World Series, circuitul mondial de sărituri în apă de la mare înălţime, s-a clasat pe locul 4.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Irina Giurgiu)