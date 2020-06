Matti Nykanen, cel mai mare săritor cu schiurile din istorie

13:00

Orașul american Seattle a fost, duminică seară, martorul unor violențe ieșite din comun. Un bărbat a intrat cu maşina în protestatari şi apoi a împuşcat un manifestant. Imaginile au făcut înconjurul lumii. Videoclipurile filmate la fața locului arată din mai multe unghiuri momentul în care s-a întâmplat incidentul. Agresorul a fost arestat, scrie New York