Viața la Survivor România, un calvar? Elena Ionescu, câștigătoarea concursului, a făcut mărturisiri șocante: ”Miroseam toți, puțeam practic, nu vă închipuiți cum era acolo, în tabără”

14:40

Lumea sportivă este în doliu, în urma unei tragedii. Fostul jucător de fotbal, Donald Caldwell, s-a stins din viață. Bărbatul a fost împușcat mortal . Donald „Reche” Caldwell, în vârstă de 41 ani, fost jucător în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a fost împuşcat mortal în timpul unei tentative de jaf, informează L’Equipe, citată […] The post Doliu în lumea fotbalului american! Fostul jucător, Donald Caldwell, a fost împușcat mortal appeared first on Cancan.ro.