Juventus a căzut de acord cu atacantul rivalei din Serie A!

Ilie Năstase, 73 de ani și Ioana Simion, 44 de ani, s-au cununat religios sâmbătă, în secret, deși cei doi erau la un pas de divorț.Fostul lider ATP a vorbit despre decizia de a să căsători religios cu Ioana, la un an după cununia civilă, și a dat detalii despre nunta la care Ciprian Marica și Ioana Marcu au fost nași.„N-am făcut nimic deosebit. Am plecat de la biserică și am mâncat la un restaurant. A fost simplu și frumos. ...