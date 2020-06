Care este numele real al lui Fulgy, mezinul Clejanilor. Detaliul straniu din buletinul de identitate al fratelui Margheritei

16:30

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni, 8 iunie, alte șase decese în România, cauzate de COVID-19. Bilanțul oamenilor morți a ajuns la 1.339. Deces 1334 – un bărbat, 87 ani, județ Tulcea. Dată confirmare: 30.05.2020. Dată deces: 07.06.2020. Comorbidități: ateroscleroză cerebrală, boală Parkinson, escare sacrate gradul IV, sepsis.