Florin Roman (PNL): Florin Cîţu este ţinta PSD de frica DNA

Actuala conducere a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" Focşani a susţinut, luni, într-un comunicat de presă, că subsolul unităţii medicale a fost lăsat în paragină de către fostul manager, Constantin Mîndrilă, aici fiind găsite mai multe medicamente şi materiale sanitare destinate pacienţilor dializaţi, depozitate "în cutii mucegăite şi în spaţii pline de igrasie"."Preocupat să vorbească despre investiţii, renovări şi modernizări doar acolo unde se pot vedea de către cei mai mulţi dintre pacienţi, domnul Mîndrilă 'uită' cum arată chiar subsolul pavilionului central, unde igrasia şi dezordinea sunt la ele acasă. Oare sunt lucruri care i-au scăpat atenţiei domnului Mîndrilă sau este vorba despre altă motivaţie când vorbim despre medicamente şi materiale sanitare DESTINATE tratării pacienţilor dializaţi depozitate la subsol, în cutii mucegăite şi în spaţii pline de igrasie? Oare zgomotul apei de la instalaţiile sanitare defecte şi mirosul irespirabil din aceste spaţii nu au impresionat grija domnului manager 'moralist' Mîndrilă Constantin? Oare pe atunci nu era atât de preocupat de soarta pacienţilor care ar putea primi medicamente care nu aveau ce căuta în acele spaţii? Sau nu voia să ştie ori nu avea voie să ştie pentru că nu trebuia să deranjeze? Iar aceste degradări este evident că nu s-au produs în ultimele două luni de când dânsul nu se mai ocupă de conducerea spitalului", se arată în comunicatul de presă al SJU Focşani.În replică, managerul suspendat al SJU Focşani, Constantin Mândrilă, susţine că subsolul pavilionul central urma să intre în curând în reabilitare, şi că imaginile transmise presei de către actuala conducere "sunt intenţionat adunate de prin alte părţi ca să-şi justifice neputinţa şi nepriceperea"."Este vorba despre subsolul care urma să fie renovat în primăvara sau vara acestui an, în continuarea lucrărilor de renovare din pavilionul central. Doar au găsit un truc pentru a o schimba pe asistenta coordonatoare de la Secţia de Dializă, prin a arăta că avea o problemă la o magazine. Este o ipocrizie şi o nepricepere din partea unor habarnişti. Mai bine s-ar ocupa să pună în funcţiune aparatul RT-PCR, să predea constructorului Secţia de Pneumologie fără pacienţi în ea, să nu mintă doctorii şi să nu-i mai ameninţe, pentru că în ultima şedinţă i-a ameninţat pe toţi. Imaginile respective sunt intenţionat adunate de prin alte părţi ca să-şi justifice neputinţa şi nepriceperea. Pentru că de doua luni şi jumătate de când sunt la conducere atât au reuşit să facă: să găsească o magazie care oricum urma să între în renovare", a declarat, pentru AGERPRES, Constantin Mîndrilă.Actuala conducere afirmă că a făcut toate demersurile necesare pentru punerea în funcţiune a aparatului de testare RT PCR, dar că ar fi fost "somată" de către Consiliul Judeţean (CJ) Vrancea să pună la dispoziţie spaţiul în care aparatul era amplasat "pentru a începe executarea lucrărilor pe bani europeni"."Aparatura a ajuns la spital şi instalarea acesteia a început imediat după ce toate echipamentele au ajuns în posesia spitalului. (...) Întrucât spitalul are la dispoziţie, încă din vremea managerului Mîndrilă, doar un singur spaţiu cu destinaţie de laborator, respectiv cel ocupat de laboratorul BK din secţia de Pneumologie, conducerea militară a spitalului, reprezentată de domnul medic colonel Alexandru Keresztes, a decis montarea echipamentului în incinta acestui laborator. Conducerea actuală a demarat procedura de acreditare a spaţiului pentru funcţionarea aparatului RT PCR, cumpărat cu banii VRÂNCENILOR şi nu ai PSD sau ai preşedintelui CJ Vrancea. În acest timp, conducerea CJ Vrancea a cerut punerea la dispoziţie a acestui spaţiu pentru a începe executarea lucrărilor pe bani europeni. (...) Conducerea spitalului a fost somată chiar de CJ să pună mai repede la dispoziţie spaţiul din cadrul secţiei de Pneumologie pentru începerea lucrărilor, deşi aceeaşi conducere a CJ îşi manifestă îngrijorarea pentru faptul că aparatura de testarea RT PCR cumpărată de spital nu a început să lucreze. Preocuparea actualei conduceri a spitalului judeţean de a pune în funcţiune aparatura de testare pentru depistarea virusului SARS CoV-2 a fost şi este permanentă şi, deşi spitalul nu dispune de spaţii unde aceasta ar putea fi mutată, a fost găsită o soluţie în urma acceptului Direcţiei de Sănătate Publică de a găzdui acest aparat. Căci, surprizele neplăcute privind lipsa unor documente şi a unor autorizaţii fără de care anumite structuri nu puteau funcţiona, continuă! Iar mutarea unei secţii întregi nu se poate face de azi pe mâine", precizează conducerea SJU Focşani.Referitor la această situaţia, fostul manager spune că aparatul este instalat şi poate să funcţioneze, dar că nu se doreşte acest lucru."Constructorul care urmează să realizeze lucrările în secţia de Pneumologie e abia în faza de proiectare. Putea (actuala conducere - n.red.) să ia legătura cu constructorul, să vorbească să îi păsuiască cel puţin două-trei luni de zile şi în acest timp aparatul putea funcţiona şi testa. Sunt 2.000 de teste care stau în frigider degeaba şi ei sunt înnebuniţi că au o grămadă de bolnavi în zona gri, care nu sunt testaţi. Drept dovadă, s-a închis şi secţia de Psihiatrie, că nu au avut rezultatele la teste. Ei s-au împotmolit că nu pot da drumul la aparatul RT PCR. Păi e instalat în laboratorul BK. Laboratorul BK nu funcţionează? Ba funcţionează! Aparatul este instalat şi poate să funcţioneze oricând, numai că nu vor să îi dea drumul", a declarat Constantin Mîndrilă.În luna martie, SJU Focşani a achiziţionat un aparat de testare RT PCR, din banii donaţi unităţii medicale de către CJ Vrancea, aparat care a fost instalat în laboratorul BK al secţiei de Pneumologie. Ulterior, aparatul nu a fost pus în funcţiune, actuala conducere susţinând că laboratorul nu are autorizaţie sanitară de funcţionare. Testarea pacienţilor din judeţul Vrancea se face, în prezent, cu aparatul RT PCR aflat în dotarea DSP Vrancea. 