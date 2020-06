Gaz Metan a ales înlocuitorul pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să mai facă testele de coronavirus”

20:30

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre planurile pe care le are pentru echipa roș-albastră și dezvăluie că este gata să renunțe la mijlocașii ofensivi Florinel Coman, Dennis Man și Florin Tănase după acest sezon.Dennis Man (21 de ani) are o cotă de 5 milioane de euro pe transfermarkt. Are 7 goluri și 4 asisst-uri în 24 de meciuri jucate pentru FCSB;Florinel Coman (22 de ani) poate juca oriunde în spatele vârfului. Este cotat la 5,4 milioane de euro. ...