BREAKING în subiectul momentului! Lidia Buble și Răzvan Simion s-au împăcat!? Semnele că cei doi sunt din nou împreună

17:20

Dovada de curaj în a-și anunța despărțirea de Lidia Buble în media printr-un mesaj extrem de emoționant si captivant, nu înlătură însă și dovada că încă se gândește la o reconciliere. Răzvan Simion și Lidia Buble au decis să meargă pe drumuri separate, însă moderatorul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani s-a dat de gol […] The post El a anunțat separarea, dar încă speră la o împăcare? Detaliul care îl dă de gol pe Răzvan Simion în ceea ce privește despărțirea de Lidia Buble appeared first on Cancan.ro.