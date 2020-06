OMS, avertisment de ultimă oră: ”Pandemia bate în retragere în Europa, situaţia globală se agravează”

17:40

Drumul spre litoral este, de multe ori, ”opintit” – nervii șoferilor fiind întinși la maximum -, și asta pentru că sunt executate lucrări de întreținere care nu ar trebui să se desfășoare în perioada estivală. Ministrul Transporturilor spune că a transmis celor de la Compania de Drumuri să nu mai lucreze în plin sezon estival […] The post Blocajele de pe Autostrada Soarelui și reacția ministrului Transporturilor: ”Între 15 iunie – 15 septembrienu va exista niciun blocaj” appeared first on Cancan.ro.