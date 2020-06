Mihai Neșu explică de ce a fost citat în “procesul mormintelor”. “Mătușa mea nu a reacționat din rea-voință, ci…”

18:10

Cristi-Mădălin Cerbu a fost exmatriculat de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași după ce a postat în mediul online un videoclip în care l-a amenințat cu moartea pe unul dintre profesori, Abel-Albert Policiuc. Cristi-Mădălin Cerbu s-a considerat ”nedreptățit” de profesorul respectiv, spunând în timpul fimulețului că ”îți tai capul, cu acest cuțit de cinci […] The post Cristi a fost exmatriculat chiar în timpul pandemiei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ce a făcut studentul întrece orice imaginație appeared first on Cancan.ro.