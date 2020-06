Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 9 iunie. Taurii se simt binecuvântați, Balanțele trăiesc momentul prezent

01:10

Horoscop 9 iunie. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 9 IUNIE 2020. Luna a intrat in Varsator si lumineaza un peisaj destul de complicat. Ai nevoie sa te eliberezi de trecut, sa te relaxezi. Luna in Varsator, in combinatie cu Saturn, Uranus si Chiron te vor antrena sa spui acel “te iubesc” care este adresat fie tie insuti, fie altei persoane careia nu ai curajul sa i-o spui.