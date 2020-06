Starea de alertă nu se prelungește! După PSD şi Pro România, ALDE se opune

18:50

Un tânăr din Baia Mare își caută mama biologică pe care nu a văzut-o niciodată. Răzvan Rezmuveș știe doar că s-a născut în Baia Mare, județul Maramureș, la 2 iulie 1998. Nu cunoaște numele tatălui, deoarece în certificatul de naștere nu este trecut. Tânărul îi transmite un mesaj plin de emoție celei care i-a dat