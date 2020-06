Biletul Zilei » Pariem 100% pe fotbal pentru un nou „verde!”

21:20

În ultima perioadă, familia Clejanilor s-a aflat în centrul atenției, însă nu așa cum și-ar fi dorit. În ceea ce privește prestațiile artistice, Clejanii se bucură de aprecieri unanime, numai că Ioniță și Viorica din Clejani sunt mai tensionați din cauza Margheritei, după accidentul provocat de aceasta. Totuși, nici Fulgy, mezinul Clejanilor, nu rămâne într-un […] The post Care este numele real al lui Fulgy, mezinul Clejanilor. Detaliul straniu din buletinul de identitate al fratelui Margheritei appeared first on Cancan.ro.