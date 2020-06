Rămasă fără permis după accidentul din urmă cu 10 zile, Margherita de la Clejani își cumpără elicopter

21:50

Tragedia s-a petrecut în apropiere de Roma, la Castelgandolfo, acolo unde românul de 48 de ani locuia, într-o rulotă, de mai mulți ani. Fratele său mai mic, care locuiește în apropiere, l-a descoperit – chiar în această dimineață, în jurul orei 11.00 – într-o baltă de sânge. Din primele informații, polițiștii pleacă și de la […] The post Un român din Italia, găsit mort într-o baltă de sânge. Chiar fratele său a făcut descoperirea macabră appeared first on Cancan.ro.