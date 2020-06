Iranul anunță că va executa un agent CIA implicat în asasinarea generalului Soleimani

11:10

Rochiile din in reprezintă o alegere foarte bună pentru sezonul de vară. Femeile preferă să poarte rochii din in deoarece anume acest tip de îmbrăcăminte le oferă confort chiar și în vremea cea mai caldă a anului. Acesta însă nu este unicul avantaj a rochiilor de acest fel. Pe lângă caracteristicile termice, rochiile din in […]