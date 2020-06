România, singura ţară a Uniunii Europene în care durata estimată a vieţii profesionale a scăzut în ultimele decenii

14:10

Unităţile de cazare turistică din judeţul Covasna care şi-au reluat activitatea şi-au adaptat condiţiile pentru a putea primi oaspeţii în condiţii de siguranţă, iar unele dintre ele au venit cu câteva idei inovatoare, cum ar fi "majordomul online".Oaspeţii castelului Daniel din Tălişoara, construit în prima jumătate a secolului al XVII-lea, au la dispoziţie aplicaţia GuestApp, prin intermediul căreia turiştii se pot caza, pot comanda masa sau achita sejurul online.Pentru un plus de siguranţă, curăţenia în camere va fi făcut doar la cererea oaspeţilor, care pot solicita acest serviciu tot prin intermediul "majordomului online"."Pe partea de siguranţă punem un accent foarte mare pe curăţenie, pe dezinfecţie, lucru pe care, de altfel, noi l-am făcut şi până acum, însă acum suplimentăm, mai aducem câteva elemente noi. Mizăm, de asemenea, foarte mult pe a minimiza interacţiunea dintre diferiţii oaspeţi, chiar şi dintre oaspeţi şi personal. Deci am implementat sisteme informatice online care să permită oaspeţilor să facă toate demersurile printr-o aplicaţie, de la check-in, check-out, inclusiv plata, până la comenzile de mâncare. Încercăm să îmbrăcăm toate aceste noutăţi, cumva impuse, într-o manieră în care oaspetele totuşi să se simtă ca într-o vacanţă şi confortabil, adică încercăm să găsim beneficiile acestor îngrădiri şi să le implementăm într-o aşa manieră încât oaspetele să aibă parte de o vacanţă plină cu experienţe", a declarat pentru AGERPRES, proprietara castelului, Lilla Racz.Familia Racz a cumpărat castelul de la Tălişoara în urmă cu aproape zece ani, l-a reabilitat şi l-a introdus în circuitul turistic. Castelul le-a oferit noilor proprietari şi câteva surprize, în timpul restaurărilor fiind scoase la iveală mai multe fresce şi o "cameră secretă"."Cea mai mare surpriză pe care ne-a dăruit-o castelul au fost frescele. Am tot auzit poveşti prin sat că, la renovarea din 1988, oamenii ar fi văzut nişte urme de pictură şi chiar figuri pictate pe pereţi, dar, iniţial, nu era nicio dovadă şi am crezut că era o legendă, ca şi tunelul despre care am auzit foarte multe, dar nu l-am găsit. Când am început cercetările istorice murale, s-a dovedit că, într-adevăr, există urme de fresce, aşa că am demarat o cercetare mai amplă a picturilor murale şi am dat peste mai multe scene pictate care datează din anul 1680, pe care le-am renovat", a adăugat Lilla Racz.Întrucât, în ultimii ani, numărul turiştilor interesaţi să petreacă un sejur "aristocratic" a crescut, proprietarii castelului au extins spaţiile de cazare şi au deschis un centru spa."Deja operăm cu două clădiri, în total avem 20 de camere şi am deschis şi centrul spa care va funcţiona din nou la parametrii normali când se vor ridica restricţiile şi se va permite acest lucru. (...) Avem şi planuri pentru viitor, plănuim să dezvoltăm parcul care înconjoară castelul şi să aducem şi câteva atracţii pentru vizitatorii care nu se cazează la castel, de la un mic muzeu cu o expoziţie despre straie tradiţionale care redau în format fizic şi 3D picturile murale pe care le avem noi în castel, deci reconstituie acele evenimente, până la un mic centru de evenimente şi un parc mult mai mare şi mai frumos", a mai spus Lilla Racz. AGERPRES/(A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) www.danielcastle.ro