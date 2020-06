Ovidiu Pătrașcu, tutoriale FIFA20 pe GSP.ro » Episodul 7: Florinel Coman a primit un card senzațional în FIFA 20 Ultimate Team

Florinel Coman (22 de ani) - extrema FCSB-ului – a primit un card senzațional „Team of the Season So Far” în FIFA 20 Ultimate Team.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor