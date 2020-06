Connect-R, declarație de dragoste de la Misha de ziua lui de naștere: ”Ești cel mai bun…”

12:30

Apar tot mai multe informații dureroase din relația Lidiei Buble cu Răzvan Simion. Se pare că lucrurile dintre cei doi nu mai mergeau bine de ceva timp și în ciuda faptului că artista a încercat să mai salveze cea ce era între ei, totul s-a dus de râpă, în cele din urmă. Mai mult, Răzvan […] The post Chinul îndurat de Lidia Buble, din cauza lui Răzvan Simion. „A încercat să mai salveze ceva, dar era tot timpul tristă” appeared first on Cancan.ro.