Fosta soacra a lui Florin Salam îl învinovățește pentru moartea Fănicăi. Acuzații grave: ”Când o să se știe ce a făcut, n-o să-l mai aplaude nimeni.”

15:10

Margherita de la Clejani pare că a intrat într-un cerc vicios și orice ar face dă de probleme. După scandalul iscat de la accidentul pe care la provocat și acuzațiile că a consumat unele substanțe interzise, urmează o altă problemă. Cântăreața s-a ales cu dosar penal după ce la Tv au ajuns unele imagini în […] The post Margherita de la Clejani a păţit-o iar! S-a ales cu dosar penal după ce şi-a bătut maimuţa iar imaginile au ajuns la TV appeared first on Cancan.ro.