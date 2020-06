Caz inedit la o închisoare din Roma! Doi deținuți au evadat, dar au lăsat un bilet în care promit că se vor întoarce

15:30

Vești îngrijorătoare vin de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), care a emis, marţi, o serie de avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse, vijelii şi descărcări electrice, ce vizează zone din patru judeţe, pe durata orei următoare. Potrivit prognozei meteo, până la ora 14:30, în judeţul Mureş (zona localităţii Ibăneşti), se vor semnala averse ce […]