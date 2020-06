Breaking! Vloggerul Colo, audiat acum la secția 9 de Poliție. Alexandru Bălan răspunde în fața legii pentru mărturisirile șocante făcute în online

16:40

Un proxenet din Galați a fost reținut de polițiști după o perioadă de șase ani, în care a profitat de tinere, inclusive minore, pentru a obține sume importante de bani de pe urma acestora. De cele mai multe ori, tinerele erau racolate prin anunţuri pe internet, minţite că li se va oferi un loc de […]