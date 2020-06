Vulpița de la Acces Direct, făcută praf de familia lui Viorel. De ce a ajuns socrul să o alunge cu pietre de la poartă, în fața camerelor. „Lumea îi arată cu degetul și…”

17:30

Epidemia de coronavirus nu mai face atât de multe victime la nivel global, iar datorită acestui lucru au fost anunțate noi măsuri de relaxare. Președintele Klaus Iohannis a anunțat o relaxare a măsurilor de izolare la domiciliu pentru cei care se întorc din străinătate. Astfel, președintele Klaus Iohannis a declarat că măsura de izolare pentru […] The post Iohannis, despre măsurile de relaxare legate de izolarea la domiciliu pentru românii care se întorc din alte țări. Ce decizie a fost luată appeared first on Cancan.ro.