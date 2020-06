Alexandru Rafila lămurește anunțurile contradictorii ale OMS cu privire la persoanele asimptomatice

19:20

Carmen Harra a prezis despărțirea dintre Răzvan Simion și Lidia Buble. Celebra clarvăzătoarea spunea încă de la începutul poveștii lor de dragoste că cei doi vor ajunge la despărțire. Lumea showbiz-ului românesc s-a cutremurat! Vestea despărțirii dintre Răzvan Simion și Lidia Buble a căzut ca un trăsnet. După cinci ani de relație, cei doi au […] The post Carmen Harra a prezis despărțirea dintre Răzvan Simion și Lidia Buble: ”E doar un foc de paie” appeared first on Cancan.ro.