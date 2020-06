Coronavirus: Bulgaria prelungeşte starea de urgenţă epidemică până la sfârşitul lui iunie

07:50

Loredana Groza, cântăreaţă şi actriţă, s-a născut la 10 iunie 1970, la Oneşti, judeţul Bacău. A început să cânte din copilărie, a studiat vioara timp de opt ani şi a urmat cursuri de balet.La 14 ani a participat la o preselecţie în Focşani, unde a fost remarcată de realizatorul tv Dumitru Moroşanu şi de compozitorul Jolt Kerestely, care au chemat-o la Bucureşti pentru a participa la concursul ''Steaua fără nume'' (al cărui trofeu l-a şi câştigat), chiar dacă nu avea încă vârsta minimă prevăzută în regulament, scrie site-ul bestmusic.ro.În 1986, a participat pentru prima oară la Festivalul de la Mamaia, unde a câştigat Marele Premiu, fiind atunci cea mai tânără participantă şi câştigătoare din istoria festivalului. A interpretat două cântece în primă audiţie care au devenit în scurt timp şlagăre: ''Mă întreb ce să fac?'', de Marius Ţeicu şi ''Despre dragoste'', de Dan Beizadea. În următoarea perioadă, Marius Ţeicu i-a încredinţat spre interpretare melodiile ''Când iubeşti'', ''Să nu-mi spui bun rămas'', ''Nu pot trăi fără dor'', ''Cine crede în iubire?''.La concursul ''Melodii '86'' a participat cu piesele ''Mă întreb ce să fac?'' şi ''Despre dragoste''. În acelaşi an, Loredana a lansat şlagărele: ''Alege drumul'' (Dani Constantin), ''Pentru iubirea ta'' şi ''De n-ar fi iubirile'' (Jolt Kerestely).Seria turneelor în afara ţării a început în 1987, în Israel, unde a avut peste 20 de concerte. La a II-a ediţie a Concursului de muzică de dans de la Costineşti, unde a participat cu piesa ''Nu pot să cred'' (Alexandru Simu), a fost remarcată de compozitorul Adrian Enescu, care i-a încredinţat piesa ''O inimă de 16 ani''. Pentru această piesă a fost realizat şi primul videoclip din cariera Loredanei. Loredana Groza în recital la Sala Polivalentă din Bucureşti, 1991.Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO''Îţi citesc în ochi'', ''Măcar o clipă'', ''Tu şi eu'' şi ''Să-ţi spun adio'', compuse tot de Adrian Enescu, sunt alte patru mari succese ale Loredanei lansate în 1987. În acelaşi an, a înregistrat, împreună cu Dida Drăgan, Aura Urziceanu, Elena Cârstea, Gabriel Cotabiţă, Adrian Daminescu, Cornel Fugaru, Marina Florea şi alţi interpreţi, melodia ''Voi, oameni de mâine'' (muzica Anton Şuteu).Compozitorul Adrian Enescu i-a propus Loredanei realizarea unui întreg album, cu piese pe versurile poetului Lucian Avramescu - albumul ''Bună seara, iubito!'', apărut în 1988 la Electrecord. Tot în 1988, a efectuat turnee în Germania, Bulgaria, Polonia şi a participat la Festivalul de la Mamaia '88, obţinând premiul la secţiunea creaţie.Un an mai târziu, a lansat alte piese compuse de Adrian Enescu, pe versurile lui Lucian Avramescu - ''Un buchet de trandafiri'', ''Zăpada palmei tale'', ''Iubirea, cartea mea de oftat'', ''Scrisoare simplă''. A efectuat turnee în Germania şi Coreea de Nord. La începutul lunii decembrie 1989 a apărut al doilea album al Loredanei, în colaborare cu Adrian Enescu şi Lucian Avramescu - ''Un buchet de trandafiri''. Până în 1990, a imprimat zeci de piese aparţinând unor compozitori de renume precum: Marius Ţeicu, Adrian Enescu, Dan Beizadea, Marcel Dragomir, Jolt Kerestely, Mihai Pocorschi, Aurel Manolache, Ion Cristinoiu, Cornel Fugaru, Mircea Drăgan ş.a.În 1992 a obţinut locul I la secţiunea şlagăre a Festivalului de la Mamaia, cu piesa ''Ce va fi cu iubirea mea'' a lui Marius Ţeicu.Cu trupa Direcţia 5 a realizat mai multe albume, dintre care ''Atitudine'' (1994) şi ''Tomilio'' (1996, Discul de Aur decernat de Electrecord). În 1995 a susţinut, alături de Direcţia 5, concerte live în toată ţara. Împreună au participat la Festivalul de la Mamaia cu ''O fată singură-n noapte'', care a obţinut Premiul la secţiunea şlagăre. În acelaşi an, a lansat un nou album în colaborare cu Direcţia 5, ''Născută toamna'', urmat de un alt turneu prin ţară. La Festivalul 'Mamaia 1995'Foto: (c) SORIN LUPSA / Arhiva istorică AGERPRES În 1998 a lansat maxi-single-ul ''Lumea e a mea'', înregistrat cu B.U.G. Mafia, iar în 1999 a lansat ''Aromaroma'', la care a lucrat cu Marijuana, Sişu şi Puya. În 2000, Loredana a colaborat cu formaţia Şuie Paparude, fiind invitată să cânte două piese de pe albumul ''Urban''.În acelaşi an, a reluat colaborarea cu Adrian Enescu, pentru albumul ''Diva Inamorata''. Începând din 2001, Loredana a reuşit să surprindă cu fiecare nou album, la mare parte din ele colaborând cu Banda Agurida - ''Agurida'' (2001), ''Zaraza, vânzătoarea de plăceri'' (2002), ''Fata cu şosete de diamant'' (2003), ''Zig Zagga Extravaganza'' (2004) - Premiul Radio România pentru cel mai bun album, ''Jamparalele'' ( 2006) - Discul de Aur, ''My Love'' (2007), ''Made in Romanie'' (2007), ''Nana nanino'' (2007), ''Şatra în apus'' (2007), ''Tzuki'' (2008), ''Sundance'' (2009), ''Iubiland'' (2010), ''Apa'' (2012). A avut apariţii sau roluri principale în multe filme - ''Cuibul de viespi'' (1987), ''A doua cădere a Constantinopolului'' (1994), ''Paradisul în direct'' (1995), ''Asfalt tango'' (1997), ''Modigliani'' (2003), ''Supravieţuitorul'' (2008), ''Fire and Ice: Cronica Dragonilor'' (2008), ''Minte-mă frumos'' (2012) - şi seriale de televiziune - ''Lori, Dan şi Tanti Mili'' (2003), ''Daria, iubirea mea'' (2006), ''Inimă de ţigan'' (2007-2008), ''Regina'' (2008-2009), ''Aniela'' (2009-2010), ''Moştenirea'' (2010), conform site-ului http://www.loredana.live/.Dintre premiile obţinute de artistă de-a lungul timpului mai menţionăm: Marele Premiu la Festivalul Bucureşti 1991, Premiul Ballantine's pentru cea mai bună interpretă pop şi cel mai bun album - ''Tomilio'' (1998), Premiul Criticilor de Muzică (1999), MTV Music Awards - Best Female Singer (2004 şi 2006), Premiul Radio România pentru cel mai bun album (ianuarie 2007), Premiul Radio România pentru cea mai bună interpretă a anului 2007 (martie 2008), Premiul Radio România pentru artistul anului (martie 2008).A susţinut concerte în Germania, Israel, SUA, Canada, Bulgaria, Polonia, Rusia, Marea Britanie, Italia, Franţa, Turcia, Austria, Belgia, Mexic etc.La finalul anului 2013, a lansat single-ul ''Lumea ta'', interpretat împreună cu Carla's Dreams. În 2014, a înregistrat piesa ''Nu ştiu cine eşti'', la care a colaborat cu Cornel Ilie (Vunk), a susţinut două concerte în Bucureşti, la Sala Palatului, şi a efectuat turneul naţional ''Magic - Un turneu de Super Star'', care a cuprins 15 dintre cele mai importante oraşe ale ţării.Anul 2015 a început cu un alt turneu, ''Reveria'', cu spectacole în marile oraşe ale ţării. Din bogata sa discografie mai amintim single-urile "La cârciuma de la drum" - 2016, "Balkana Mama" - 2018. Din 2018 face parte din distribuţia musicalului de mare succes "Mamma Mia". Artista este angrenată de mulţi ani în proiectul ''Atelierul de voce şi muzică'', un program inedit pentru copii şi părinţi, de iniţiere în muzica vocală şi în cea instrumentală. A participat ca jurat sau moderator la emisiunile de televiziune "Pop Star" (2001), "Îndrăgosteşte-mă de tine" (2006), "Miss Lori" (2004 2006), "Vocea României" (2011-2016), "Cântă acum cu mine" (2019). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ionela Gavril, editor online: Andreea Preda) Explicaţie foto din deschidere: Concert Loredana în cadrul campaniei împotriva cancerului la sân, 2007.