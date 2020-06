Cambodgia le cere vizitatorilor străini să plătească costurile aferente depistării şi tratării COVID-19

12:40

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) se desfăşoară în mediul online, în perioada 12-21 iunie, având tema ''Puterea de a crede''. Timp de 10 zile, unele dintre cele mai mari spectacole ale lumii, recunoscute şi premiate la nivel internaţional, pot fi urmărite online pe site-ul oficial FITS, www.sibfest.ro, pe pagina de Facebook şi canalul de YouTube.Programul fiecărei zile de festival începe la ora 9:30 dimineaţa şi se încheie la ora 24:00. Toate evenimentele vor fi redifuzate pe timpul nopţii pentru spectatorii de pe alte fusuri orare, de pe cele cinci continente de unde FITS a selectat spectacole: Asia, America de Nord, America de Sud, Australia şi Europa.Evenimentul care de 27 de ani deschide Sibiul spre lume şi lumea spre Sibiu, devine primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrală şi de Est care desfăşoară în 2020 exclusiv în mediul digital - a anunţat site-ul oficial al festivalului www.sibfest.ro/fits-online. FITS 2020, desfăşurată sub genericul ''Puterea de a crede/ Empowered'', aduce în casele spectatorilor 138 de evenimente din 30 de ţări, adică peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan, conferinţe, dezbateri, spectacole lectură şi spectacole pentru copii difuzate gratuit. Foto: (c) ROMULUS BRUMA (C) / AGERPRES FOTOOrganizată sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei României, ediţia specială FITS are o structură similară celei deja consacrate, compusă din 13 secţiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferinţe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar şi o nouă secţiune, ''FITS for KIDS'', dedicată celor mici.''Ceea ce la început părea de neimaginat, devine realitate. Am reuşit împreună cu întreaga echipă pe care o am alături să dăm sens unei idei care părea de neconceput (...). O ediţie a festivalului care să ne readucă împreună, pe toţi cei cărora ne e dor de frumos, în poate cea mai mare sală de spectacole în care ne-am întâlnit până acum: online-ul. Îi vom avea alături pe unii dintre cei mai mari artişti ai lumii din toate timpurile, cu spectacole pe care nu am fi putut poate niciodată să le aducem în festival, pentru că nu avem încă nici scenele, nici resursele materiale necesare'', a transmis Constantin Chiriac, preşedintele FITS, care a adăugat că astfel vor fi prezenţi unii dintre marii creatori ai lumii cu spectacolele lor: Bob Wilson, Peter Sellars, Thomas Ostermeier, Akram Khan, Sasha Walz, Hideki Noda.Din programul festivalului amintim: ''Poveşti magice cu Marian Râlea'' (în fiecare zi de la ora 9.30 şi 21.30), ''După bătălie'', de Pippo Delbono (12 iunie, ora 12.00), ''Caractere'', de Hideki Noda (12 iunie, ora 15.00), ''Inter_rupted'' - dans (12 iunie, ora 22.30), ''Omul e om'', regia Kazuyoshi Kushida (13 iunie, ora 12.00), ''Beţie'' (13 iunie, ora 15.45), ''Paznicul templului'' (13 iunie, ora 23.00), ''Cerere în căsătorie'' (14 iunie, ora 12.00), ''D'ale carnavalului'' (14 iunie, ora 14.30), ''Metamorfoza'', regia Wu Hsing-kuo (14 iunie, ora 16.30), ''Boys Don't cry'' - dans (14 iunie, ora 23.00), ''În timp ce priveam tavanul, am zărit cerul'' - operă, regia Eugen Jebeleanu (15 iunie, ora 15.00), ''Aşteptându-l pe Godot'', regia Silviu Purcărete (15 iunie, ora 17.00), Muzică fado (15 iunie, ora 21.37), ''Trei surori'', regia Peter Stein (16 iunie, ora 20.30), ''Profesorul Bernhardi'', regia Thomas Ostermeier (17 iunie, ora 14.20), ''Carnival of the Animals''- circ contemporan, (18 iunie, ora 15.10), ''Moby Dick'' - spectacol de stradă (18 iunie, ora 15.55), ''Povestea prinţesei deocheate'', regia Silviu Purcărete (19 iunie, ora 20.00), ''Poetul orb'', de Jan Lauwers (20 iunie, ora 22.00), ''Livada de vişini'', regia Lev Erenburg (21 iunie, ora 19.10), ''Mesia'' - operă, regia Robert Wilson (21 iunie, ora 21.40).*** Foto: (c) CRISTIAN NISTOR/AGERPRES FOTOFestivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu îşi are originile în urma unei decizii luate în 1993 de un grup condus de Constantin Chiriac, actor la Teatrul ''Radu Stanca'' din Sibiu, care s-a hotărât să dăruiască oraşului un festival de teatru. Marile spectacole ale teatrului românesc şi ale teatrelor invitate din afara ţării au făcut ca Festivalul să fie remarcat în peisajul cultural internaţional, festivalul evoluând de la an la an. Numărul ţărilor participante a ajuns de la opt - la cea de a doua ediţie - până la 68, în 2005.Anul 2007 a marcat o ediţie de excepţie a Festivalului ca recunoaştere a contribuţiei acestui eveniment adusă oraşului Sibiu în obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană, alături de Luxemburg. Evenimentul a reunit peste 2.500 de invitaţi din 70 de ţări. Personalităţi de renume mondial, artişti, regizori, ambasadori, premieri, preşedinţi au fost prezenţi la ediţiile festivalului de-a lungul timpului. Străzi, pieţe, catedrale, biserici, parcuri, cetăţi, hale şi săli de teatru au devenit pline până la refuz cu oaspeţi veniţi din toate colţurile lumii. FITS participă la dezvoltarea unei pieţe de spectacol şi a dialogului creativ prin susţinerea teatrului independent, a întâlnirii şcolilor şi academiilor de teatru, a noii dramaturgii a cărţilor de teatru şi a experimentului creator. Complementar, Bursa de Spectacole de la Sibiu a oferit tuturor profesioniştilor din România şi din lume şansa dezvoltării limbajului pieţei libere, evidenţiază www.sibfest.ro. Foto: (c) ISABELA PAULESCU/AGERPRES FOTOFiecare ediţie a Festivalului s-a desfăşurat sub genericul unor teme în jurul cărora s-a realizat planificarea artistică: 1995 - Toleranţă, 1996 - Violenţă, 1997 - Identitate Culturală, 1998 - Legături, 1999 - Creativitate, 2000 - Alternative, 2001 - Provocări, 2002 - Punţi, 2003 - Mâine, 2004 - Moşteniri, 2005 - Semne, 2006 - Împreună?!, 2007 - Next, 2008 - Energii, 2009 - Inovaţii, 2010 - Întrebări, 2011 - Comunităţi, 2012 - Crize. Cultura face diferenţa, 2013 - Dialog, 2014 - Unicitate în diversitate, 2015 - Growing smart/ Smart growing, 2016 - Construind încredere, 2017 - Iubire, 2018 - Pasiune, 2019 - Arta de a dărui, 2020 - Puterea de a crede.FITS este organizat de Teatrul Naţional ''Radu Stanca'' Sibiu, iar Primăria Municipiului Sibiu este principalul finanţator al evenimentului.