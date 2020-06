Delia a vorbit despre problemele din căsnicia cu soțul ei: „Nu reușim să…”

09:40

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat, miercuri dimineață, că un nou cutremur s-a înregistrat în România. Potrivit INCDFP, acest cutremur s-a produs miercuri, la ora 01:39, în Buzău, zona seismică Vrancea. Magnitudinea cutremurului a fost de 3,1 grade, iar seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.