VIDEO Nagy-Bege (ANRE): Producătorii de gaze naturale ce produc peste 3 milioane de MWh/an trebuie să oferteze 30% pe piaţa din România

Aproximativ 2.000 de angajaţi ai serviciilor de ambulanţă au protestat miercuri în Bucureşti şi în judeţe, această acţiune sindicală fiind organizată pe fondul nemulţumirilor generate de amânarea proiectelor cu impact asupra personalului şi organizării serviciilor de ambulanţă.Astfel, Federaţia Naţională Sindicală "Ambulanţa" din România a organizat, în Parcul Izvor, o acţiune de comemorare a celor doi colegi decedaţi în timpul pandemiei de COVID-19, sub forma unui moment de depunere de flori, ocazie cu care liderul sindical Gheorghe Chiş a explicat nemulţumirile salariaţilor din serviciile de ambulanţă faţă de acţiunile guvernanţilor şi legiuitorilor. Protestul anunţat iniţial a fost transformat în moment comemorativ, deoarece sindicaliştii au fost anunţaţi de Primăria Capitalei că prevederile legale în vigoare la această dată, respectiv în starea de alertă, nu permit desfăşurarea de acţiuni revendicative de tip protest public, a explicat Chiş. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO* ARADLa Arad, în jur de 40 de angajaţi din cei 250 ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean au protestat în curtea sediului din municipiu, fără ca activitatea să fie afectată."Ne-am solidarizat cu colegii din ţară care au formulat nemulţumiri şi ne-am adunat în curtea instituţiei, la o acţiune paşnică, fără zgomote. Este mai mult un semnal de alarmă pe care dorim să îl tragem, privind problemele pe care le avem, dar şi o formă de omagiu adus colegilor din ţară care au căzut la datorie în timpul pandemiei de COVID-19", a declarat, pentru AGERPRES, liderul de sindicat din cadrul SAJ Arad, Loredana Petroman.Managerul instituţiei, Raveca Nicoară, a adăugat că toţi angajaţii participanţi la protest au fost în timpul liber."Am lucrat la capacitatea maximă, nu a fost afectată activitatea. Au fost la protest doar persoane care nu se aflau în programul de lucru", a declarat Nicoară.* BISTRIŢA-NĂSĂUDPeste 20 de angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Bistriţa-Năsăud s-au adunat miercuri dimineaţă, începând cu ora 10,00, în curtea instituţiei, pentru a protesta faţă de lipsa de reacţie a autorităţilor la revendicările sindicale, dar şi faţă de faptul că o parte dintre angajaţi nu a primit stimulentul pentru COVID-19, având în vedere că acesta s-a acordat începând cu data de 7 aprilie.Activitatea Ambulanţei nu a fost întreruptă pe perioada celor două ore de protest, participanţii fiind din rândul personalului aflat în timpul liber.Distanţaţi la un metru şi jumătate unul de celălalt, purtând măşti, viziere şi mănuşi de protecţie, protestatarii au ţinut un moment de reculegere în memoria colegilor de la Suceava răpuşi de noul coronavirus şi au dedicat acest protest tuturor celor de la Ambulanţă care s-au îmbolnăvit cu COVID-19.Viceliderul sindical de la SAJ Bistriţa-Năsăud, Nagy Pal, a declarat că activitatea în perioada pandemiei este una grea pentru toţi angajaţii şi consideră că cei care nu au primit stimulentul, dar au lucrat cu cazuri de COVID-19 încă de la declanşarea stării de urgenţă, la mijlocul lunii martie, au fost nedreptăţiţi."A fost foarte greu. Nu e uşor să îmbraci combinezonul de trei, patru, cinci ori pe zi, pentru că nu ştii, când mergi la caz, dacă este sau nu confirmat cu COVID. A trebuit să tratăm fiecare caz aparte. În serviciul nostru, fiind în linia întâi, am fost obligaţi să luăm cele mai bune măsuri de precauţie pentru noi, dar şi pentru pacienţi. Stimulentul nu s-a dat în starea de urgenţă începând din 15 martie, cum era prevăzut, s-a dat din 7 aprilie, şi cei care nu au dus confirmaţi COVID nu au primit stimulentul. De la noi, în prima tranşă, au fost 101, din totalul de 130 care suntem operativi, şi în a doua tranşă sunt numai 67", a explicat Nagy.Potrivit viceliderului sindical, la SAJ Bistriţa-Năsăud, până la această dată, sunt patru angajaţi care s-au infectat cu noul coronavirus, dintre care trei au fost declaraţi vindecaţi, iar unul este în continuare internat în spital.* GALAŢIO parte din membrii Sindicatului "Ambulanţa" Galaţi, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), au participat, miercuri, la protestul ambulanţierilor care s-a desfăşurat în toată ţara, în intervalul orar 10.00-12.00.Protestatarii au purtat la braţ banderole albe iar pe ambulanţe au fost lipite hârtii cu mesajul "protest naţional".Potrivit liderului de sindicat de la "Ambulanţa" Galaţi, Cornel Butunoiu, protestul nu a împiedicat activitatea curentă a SAJ Galaţi, pentru că au oprit lucru doar acei angajaţi care nu sunt chemaţi să intervină în cazuri de urgenţe majore.Principala revendicare a ambulanţierilor este legată de faptul că legislaţia în vigoare nu prevede acordarea stimulentului de risc în lupta cu COVID-19 tuturor angajaţilor SAJ îndreptăţiţi să-l primească.Butunoiu a precizat că în plan local au primit stimulentul de risc (2.250 de lei net/lună) doar 170 de persoane, respectiv doar acei angajaţi care au intrat în contact direct cu cazuri confirmate pozitiv, deşi toţi cei 268 de angajaţi ai SAJ Galaţi ar trebui să-l primească, pentru că au fost expuşi pericolului atât personalul TESA, care a manipulat fişele medicale, cât şi cel din dispecerat sau personalul auxiliar-infirmierii sau oamenii de serviciu care fac curăţenie în ambulanţe.Din luna martie şi până în prezent, la SAJ Galaţi s-au îmbolnăvit de COVID -19, 24 de angajaţi- ambulanţieri, şoferi, asistenţi medicali sau personal auxiliar.Potrivit directorului SAJ Galaţi, Mihai Polinschi, o altă problemă a staţiilor de ambulanţă este personalul insuficient."La SAJ Galaţi există un deficit de 40% din totalul schemei, iar angajările temporare făcute în perioada epidemiei de COVID- 19 nu au rezolvat problema de fond, întrucât celor 19 persoane angajate temporar le vor înceta contractele de muncă peste 2-3 luni" a spus Polinschi.* GORJCirca 30 de angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Gorj au protestat, miercuri, timp de două ore, în curtea sediului central din municipiul Târgu Jiu.La protest au participat doar angajaţi care nu se aflau în timpul serviciului, activitatea instituţiei nefiind întreruptă.Printre nemulţumirile participanţilor la acţiune se numără şi vârsta de pensionare, angajaţii din sistem cerând o scădere a acesteia."Ne-am dori ca pensionarea să se facă mai devreme, deoarece după o anumită vârstă este foarte greu să lucrezi în mediul de urgenţă. (...) Personalul este deja supărat pentru că îmbrăcăm acele combinezoane care sunt foarte inconfortabile şi mergem la orice pacient care poate fi suspect. Definiţia de caz nu mai este ok, toată lumea poate fi suspectă şi atunci noi când mergem la un caz care are probleme respiratorii, îl suspectăm de coronavirus", a declarat liderul de sindicat Maria Golumbeanu.* HARGHITAAproximativ 40 de sindicalişti din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA) au protestat, miercuri, la Miercurea Ciuc, în curtea instituţiei, cerând, printre altele, acordarea stimulentului de risc pentru că au lucrat în perioada pandemiei de COVID-19 sau reducerea vârstei de pensionare.Liderul Sindicatului "Ambusan" Miercurea Ciuc, Reszeg Attila, a declarat, pentru AGERPRES, că oamenii s-au adunat în curtea instituţiei, inclusiv de la unele staţii din zona Ciuc şi au protestat paşnic, păstrând distanţa socială.Aceştia au cerut, printre altele acordarea sporului de periclitate de 2.500 lei, precizând că ordonanţa de urgenţă prevede că pot primi acest stimulent doar cei care intră în contact direct cu pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, dar lucrătorii de pe ambulanţă nu au de unde să ştie care dintre pacienţi sunt pozitivi şi "se pot infecta atât direct cât şi indirect".Potrivit lui Reszeg Attila, aceasta a fost doar "scânteia protestului", întrucât sindicaliştii au de trei-patru ani amendamente la anumite legi, "pe care nu le ia nimeni în seamă".Printre acestea se numără şi adoptarea statutului personalului din Ambulanţă, unde se prevede şi pensionarea anticipată."Noi nu credem că la 60-65 ani putem să mai salvăm vieţi în aceeaşi manieră ca şi la 50 sau 55 ani. Pentru că trebuie să urcăm în blocuri cu 4 etaje, cu defibrilatoare şi apoi să aducem jos pacientul. De aceea ar fi bine să ne pensionăm mai repede şi să fie cei mai tineri care să poată face munca asta cum trebuie. Este vorba de vieţi omeneşti", a spus liderul de sindicat.De asemenea, printre solicitări se mai numără şi creşterea salariului de bază a asistenţilor medicali din Ambulanţă.* IAŞIAproximativ 100 de sindicalişti din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă au protestat, miercuri, la Iaşi, nemulţumiţi fiind de faptul că stimulentul de risc nu a fost acordat tuturor echipajelor care "s-au luptat în linia întâi" în perioada stării de urgenţă instituită din cauza pandemiei de COVID-19.În perioada protestului activitatea SAJ nu a fost întreruptă."Principala nemulţumire a noastră se referă la neacordarea stimulentului de risc având în vedere lupta din linia întâi pentru echipajele Serviciilor de Ambulanţă. Munca din această perioadă nu ne-a fost recunoscută. Dacă ne raportăm la personalul operativ, media este de 350 angajaţi însă acele stimulente au fost primite doar de 200 dintre ei. Personalul s-a prezentat la cazuri, s-au purtat echipamente de protecţie şi s-au efectuat proceduri, s-au transportat suspecţi sau pozitivi la COVID-19, s-au întors la unitate, au făcut decontaminare. Într-un cuvânt, au fost expuşi. Când s-au făcut listele am constatat că o bună parte dintre ei nu au primit stimulentul de risc deşi toate procedurile au fost respectate. Legislaţia a exclus posibilitatea ca toate echipajele de urgenţă să primească acest spor. Mai mult, deşi nu s-a făcut o testare largă a populaţiei să ştim dacă sunt pozitivi sau nu la COVID-19 noi ne-am dus acolo unde am fost solicitaţi", a declarat presei Nicolai Pralea, purtătorul de cuvânt al SAJ Iaşi.O altă nemulţumire a ambulanţierilor vizează vârsta de pensionare."Ne-ar ajuta la ieşirea la pensie la vârsta de 57 de ani, dacă îndeplinim cumulativ două condiţii: 20 de ani de muncă în sistemul de urgenţă, şi 30 de ani de cotizaţie în sistemul public de pensii. Este o solicitare la cerere care nu împiedică personalul să rămână în activitate", a spus Nicolai Pralea.Statutul angajaţilor serviciilor de ambulanţă este un alt motiv de nemulţumire pentru protestatari."Având în vedere că Serviciul de Ambulanţă este unitate strategică pe timp de pace, de război, pe pandemie, pe calamitate, nu ni se recunoaşte statutul. E un statut profesionist care are drepturi şi responsabilităţi care de doi ani se află în Camera Deputaţilor, dar e blocat în comisii. Astăzi tragem un semnal de alarmă parlamentarilor asupra acestui aspect şi pentru a debloca de urgenţă acest statut", a explicat Nicolai Pralea.El a subliniat totodată că este nevoie de creşterea numărului de echipaje dar şi de autospeciale SAJ Iaşi întrucât judeţul se apropie de un milion de locuitori iar organigrama este dimensionată doar pentru 500.000 de locuitori. Din cauza numărului redus de personal ambulanţierii fac faţă cu greu solicitărilor şi a numărului foarte mare de cazuri care trebuie transportate la spital.* OLTSindicaliştii de la Ambulanţa Olt au fost reprezentanţi la protestul organizat miercuri în Capitală, însă nu avut acţiuni de protest în plan local."Nu putem face protest în judeţul Olt pentru că ne interzice această lege a stării de alertă şi riscăm să luăm amendă, cum şi la Bucureşti facem un protest mai mult în plimbare, nu putem să stăm într-un loc pentru că nu a fost aprobat nici de Primăria Bucureşti şi nici legea nu ne dă voie", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Ambulanţa Olt, Marian Lazăr, care a participat la protestul din Bucureşti.El a precizat că sindicaliştii încearcă să sensibilizeze factorii de decizie atât în ce priveşte stimulentul de risc cât şi alte norme legale, iar în condiţiile în care nu se vor rezolva problemele se are în vedere organizarea altor acţiuni sindicale."Încercăm să facem un protest de sensibilizare a celor din vârful politicii, să ne mai vadă şi pe noi că nu ne văd decât în momentele grele şi apoi uită de noi şi mai ţin cont de absolut nimic, nu neapărat pentru stimulentul pe care ni l-au promis şi de care n-au ţinut cont, decât ne-a învrăjbit. E ca şi cum să ai doi copii şi zici că le dai câte o îngheţată la fiecare şi apoi te răzgândeşti şi zici că nu ii dai decât unuia şi celălalt se uită la tine şi să facă aceeaşi muncă şi mai ales că nu am cerut noi acest stimulent. Apoi avem un statut care zace în Camera Deputaţilor, la Comisia de sănătate, din 2016, cu speranţa că noul legislativ o să ii dea drumul dar a rămas la comisie până astăzi. După starea de alertă, dacă nu se rezolvă nimic, o să trecem la alte proteste. Vrem să se ţină cont şi de propunerile noastre", a conchis Lazăr.* TULCEACâteva zeci de angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) au protestat, miercuri, între orele 10.00 şi 12.00, din cauză că circa 40% dintre angajaţi nu au primit stimulentul de 500 de euro pentru intervenţiile în timpul pandemiei cu noul coronavirus.Secretarul Sindicatului Liber Urgenţa, Nicu Olteanu, a declarat pentru AGERPRES că acordarea acestuia întregului personal este obligatorie în contextul în care SAJ este singura instituţie care, încă de la începutul pandemiei, a transportat probe şi pacienţi în judeţul Constanţa, atunci când Tulcea nu avea laborator de analize pentru identificarea noului coronavirus."În prima parte a pandemiei, la Tulcea nu a existat un laborator pentru analiza probelor şi atât aceste probe, cât şi pacienţii au fost transportaţi la Constanţa doar de personalul SAJ, iar riscul a fost crescut", a precizat Olteanu.El a mai spus că ambulanţierii aşteaptă şi sporul suplimentar de 30% promis de autorităţi tuturor unităţilor spitaliceşti şi ambulanţelor care sunt implicate în acţiunile de prevenire şi combatere a pandemiei."Până la ora actuală, din acest spor de 30% nu s-a acordat nici un leu", a menţionat secretarul Sindicatului Liber Urgenţa.Potrivit sursei, circa 40 de ambulanţieri aflaţi în timpul liber au protestat în staţiile SAJ din Tulcea, Măcin şi Babadag, personalul instituţiei aflat în timpul programului intervenind în cazurile urgente, ca în orice altă zi. 