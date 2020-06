Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner și-au spus ”Adio”? Detaliul care îi dă de gol

13:20

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, miercuri după-amiază, că pe teritoriul țării noastre au fost înregistrate încă șase decese provocate de noul coronavirus. Victimele sunt din județele Suceava, București, Olt, Iași și Argeș. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 196 noi cazuri de îmbolnăvire.