Bayern Munchen - Eintracht Frankfurt, semifinalele Cupei Germaniei » Meciul e liveTEXT de la 21:45

FIFA 20. EA Sports intră în lupta împotriva rasismului.Gamerii care au accesat FIFA zilelea acestea au fost întâmpinați de un mesaj special, prin care echipa EA își manifestă solidaritatea față de organizația Black Lives Matter și luptei contra discriminării persoanelor de culoare. În plus, EA oferă tuturor jucătorilor din Ultimate Team un echipament special, No Room For Racism. Aceste tricouri pot fi purtate în semn de solidaritate în diversele mweciuri din joc. ...