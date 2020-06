Orban: Deschiderea restaurantelor în spaţii închise este prematură şi poate duce la o creştere a numărului de infecţii

17:30

Producătorii care au un volum al producţiei de peste 3 milioane de MWh pe an trebuie să oferteze 30% din producţie pe pieţele organizate de gaze naturale din România într-o structură de produse bine definită, pentru o perioadă de doi ani şi jumătate, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). "Suntem pregătiţi ca, în următoarele 6, 7, 8 luni să asistăm la o schimbare care va rămâne în piaţa de energie electrică şi de gaze naturale şi îşi va pune amprenta pe această piaţă importantă, în ansamblul economiei româneşti. Pe lângă liberalizarea achiziţiei din piaţa angro a energiei şi gazelor naturale şi a preţurilor finale la consumatorii casnici - doi paşi de altfel foarte importanţi pentru cei peste 8 milioane de clienţi la energie electrică, respectiv peste 3,5 milioane de clienţi la gaze naturale - sunt paşi importanţi şi pentru noi în ceea ce înseamnă pregătirea acestei liberalizări, controlul, administrarea, urmărirea obligaţiilor care au fost trasate pentru furnizorii care sunt implicaţi. Pentru ANRE există şi provocarea de a crea mecanisme corecte de tranzacţionare pe aceste pieţe angro, în aşa fel încât concurenţa să se reflecte şi pe pieţele angro. Este motivul pentru care am aprobat acel program de ofertare a gazelor naturale ce obligă producătorii care au un volum al producţiei de peste 3 milioane de MWh pe an să oferteze 30% din producţia lor pe pieţele organizate de gaze naturale din România într-o structură de produse bine definită pentru o perioadă de doi ani şi jumătate. Scopul acestui program de ofertare a gazelor este ca producătorii de gaze naturale să oferteze pe piaţa din România pe patru tipuri de produse, cu livrare lunară, trimestrială, sezonieră şi anuală, pentru a asigura accesul tuturor furnizorilor şi direct chiar a consumatorilor la surse de gaze, egal şi discriminatoriu", a subliniat oficialul ANRE.Vicepreşedintele autorităţii de reglementare a pieţei de energie a arătat că, prin intermediul programului de ofertare, preţul maxim de pornire acceptat la licitaţii va însemna o combinaţie între cotaţiile medii din România şi tariful de pe Bursa din Austria."Pentru a nu asista la o ofertare la nişte preţuri nereale din punct de vedere al potenţialilor cumpărători, am fost nevoiţi să stabilim un preţ maxim de pornire a licitaţiei. Intenţia din partea Autorităţii nu a fost să stabilim un preţ de pornire a licitaţiilor care se situează sub costul de producţie al producătorilor aşa cum am văzut deja în spaţiul publiccă au declarat cei doi mari producători Petrom şi Romgaz. Intenţia a fost de a crea un mecanism de piaţă şi o şansă pentru furnizori să cumpere gaze la un preţ real al pieţei. Aici am ales ca preţul maxim pentru primul an să fie stabilit printr-o formulă care ia în calcul atât preţul din România, cât şi preţul de la Bursa din Austria, iar începând din anul 2021 formula se calcul se va baza exclusiv pe nişte cotaţii medii ponderate din piaţa din România. Am publicat deja primele preţuri de pornire la licitaţii care sunt aplicate pentru tranzacţiile pentru luna iunie şi pentru iulie, august, respectiv trimestrul 3 preţurile sunt foarte, foarte mici, undeva între 23 şi 25 de lei pe MWh. Cum ne apropiem de sezonul rece, deja pentru trimestrul IV, sezonul de iarnă, respectiv anul 2021, preţurile de pornire sar de 50 de lei", a explicat Zoltan Nagy-Bege.În martie 2020, printr-un Ordin (nr. 27/2020), Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) stabilea paşii obligatorii pe care fiecare furnizor de gaze trebuie să îi facă pentru a pregăti consumatorii casnici în privinţa liberalizării. Astfel, conform documentului, furnizorii au obligaţia de a-i informa pe clienţii casnici cu privire la liberalizarea pieţei interne de gaze naturale şi eliminarea preţurilor reglementate, de a le transmite lunar clienţilor casnici din portofoliul propriu o ofertă cu preţul gazelor naturale pentru furnizarea începând cu data de 1 iulie 2020, de a afişa, la punctul unic de contact, în centrele de relaţii cu clienţii şi pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil, informarea privind liberalizarea pieţei de gaze, precum şi oferta propusă.Financialntelligence.ro a organizat, miercuri, Forumului Energiei Online, un eveniment în care s-a discutat, printre altele, despre liberalizarea preţurilor la gaze naturale de la 1 iulie, strategia de investiţii a companiilor de stat din energie, precum şi despre modificările Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)