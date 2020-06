Lidia Buble, mesaj subliminal pentru Răzvan Simion după ce s-au despărțit: „Am plâns destul, am terminat-o! Găsește-ți o fată care să…”

16:20

Pe durata stării de alertă, românii sunt obligați să poarte măștile în spații închise, mijloace de transport în comun, dar și la locul de muncă. Cu toate acestea, nu toată lumea își permite să-și cumpere o mască, așa cum este cazul unui bătrân din Iași. CITEȘTE ȘI: CÂND SE REDESCHID TERASELE? ANUNȚUL OFICIAL FĂCUT DE NELU […] The post Ce a pățit un bătrân din Iași în autobuz, după ce s-a urcat fără mască. “Vai și amar de…” appeared first on Cancan.ro.