Vloggerul Colo, care instiga la viol pe internet, lăsat liber după ce a fost audiat ore întregi de procurori

21:10

Horoscop. Batranul si seriosul Saturn, lordul karmei si responsabilitatii, intra in stationare retrograda in fiecare an pentru aproximativ 140 zile, ceea ce este mai mult de o treime din tot anul. Pentru anul 2020, aceasta perioada este intre 11 mai si 29 septembrie, intrand retrograd in Varsator si iesind direct in Capricorn.